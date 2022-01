Positivo al Covid passeggia tranquillamente in città: denunciato (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Lo scorso 6 gennaio era risultato Positivo a seguito di un tampone molecolare ed era stato messo in quarantena domiciliare. Nonostante questo i Carabinieri lo hanno trovato a passeggio per le strade di Pozzuoli e lo hanno denunciato. Continuano i controlli dei carabinieri tra Napoli e provincia per il rispetto delle norme anti contagio Covid, ieri i militari hanno controllato 723 green-pass di altrettanti pendolari ed ispezionato 46 attività commerciali: cinque le sanzioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Lo scorso 6 gennaio era risultatoa seguito di un tampone molecolare ed era stato messo in quarantena domiciliare. Nonostante questo i Carabinieri lo hanno trovato a passeggio per le strade di Pozzuoli e lo hanno. Continuano i controlli dei carabinieri tra Napoli e provincia per il rispetto delle norme anti contagio, ieri i militari hanno controllato 723 green-pass di altrettanti pendolari ed ispezionato 46 attività commerciali: cinque le sanzioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

