Parma | Rispoli | “Tanti punti interrogativi sul Covid Iachini? Vedo una squadra…”

(Di sabato 8 gennaio 2022) Le dichiarazioni dell'ex difensore del Palermo, Andrea, oggi in forza alnel campionato di Serie B

Calciomercato Napoli - Sarà Filippo Costa il secondo colpo di mercato, dopo, delin questa sessione di gennaio. Il terzino mancino classe '95 era stato annunciato ieri dal presidente Krause sui social , ma non era ancora chiara la formula. Secondo quanto ......con la bandierina italiana ufficializza il primo acquisto ducale dall'apertura del calciomercato invernale (era arrivato da svincolato). Mister [?] L'articolo Terzino sinistro per il: ...Le dichiarazioni dell'ex difensore del Palermo, Andrea Rispoli, oggi in forza al Parma nel campionato di Serie B ...Oggi RISPOLI: “CRESCIAMO GIORNO DOPO GIORNO, IL MISTER PRETENDE DA OGNUNO DI NOI” Parma Calcio 1913 (Ieri) - Collecchio, 7 gennaio 2022 – Andrea Rispoli, questa sera, è intervenuto alla trasmissione ‘ ...