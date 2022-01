Liga 2021/2022: il Barcellona si fa beffare dal Granada, pareggio amarissimo (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Barcellona viene beffato nel finale e nell’anticipo della ventesima giornata di Liga 2021/2022 pareggia contro il Granada all’Estadio Nuevo Los Cármenes. AL gol di De Jong all’ora di gioco risponde allo scadere Puertas. Tante difficoltà a creare gioco per i blaugrana, che giocano per larghi tratti una partita fatta di intensità e di sacrificio, lontana dai fasti di quando Xavi era in campo, ma che non basta per portare a casa l’intera posta. Sono comunque quattro i risultati utili consecutivi e solo sei i punti, non basta e i catalani restano al sesto posto e rischiano domani di perdere ulteriore terreno. Nel primo tempo non sono tante le occasioni a disposizione degli ospiti, la più nitida è un gol di Luuk De Jong annullato per fuorigioco che c’è. Per il resto, un po’ di fatica per i blaugrana che ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Ilviene beffato nel finale e nell’anticipo della ventesima giornata dipareggia contro ilall’Estadio Nuevo Los Cármenes. AL gol di De Jong all’ora di gioco risponde allo scadere Puertas. Tante difficoltà a creare gioco per i blaugrana, che giocano per larghi tratti una partita fatta di intensità e di sacrificio, lontana dai fasti di quando Xavi era in campo, ma che non basta per portare a casa l’intera posta. Sono comunque quattro i risultati utili consecutivi e solo sei i punti, non basta e i catalani restano al sesto posto e rischiano domani di perdere ulteriore terreno. Nel primo tempo non sono tante le occasioni a disposizione degli ospiti, la più nitida è un gol di Luuk De Jong annullato per fuorigioco che c’è. Per il resto, un po’ di fatica per i blaugrana che ...

Advertising

sportface2016 : #Liga, il #Barcellona si fa beffare dal #Granada: pareggio amarissimo - sportface2016 : #RealMadridValencia, le formazioni ufficiali - Sottoporta_ICI : e successivamente la società decide di non optare per altri profili. Lisci è il tecnico più giovane della Liga 2021… - Sottoporta_ICI : L'ultimo successo del Levante in #Liga risaliva al 10 aprile 2021. Un vortice senza fine. Alessio #Lisci è romano,… - zazoomblog : Formazioni ufficiali Granada-Barcellona Liga 2021-2022 - #Formazioni #ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2021 Granada - Barcellona 0 - 1: diretta e risultato in tempo reale Allenatore : Xavi Hernandez Dove vederla in TV e streaming La sfida Granada - Barcellona , valida per la 20a giornata di Liga 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN . La sfida ...

Formazioni ufficiali Real Madrid - Valencia, Liga 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Real Madrid - Valencia , match valido per la 20esima giornata della Liga 2021/2022 . Dopo la brutta partenza nel nuovo anno con la sconfitta per 1 - 0 contro il Getafe, i blancos sono chiamati a vincere per non permettere al Siviglia di accorciare ulteriormente in ...

Liga 2021/2022: il Barcellona si fa beffare dal Granada, pareggio amarissimo SPORTFACE.IT Formazioni ufficiali Real Madrid-Valencia, Liga 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Valencia, match valido per la 20esima giornata della Liga 2021/2022. Dopo la brutta partenza nel nuovo anno con la sconfitta per 1-0 contro il Getafe, i blancos ...

Deportivo Alavés - Athletic Club Guarda Liga event: Deportivo Alavés - Athletic Club live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Allenatore : Xavi Hernandez Dove vederla in TV e streaming La sfida Granada - Barcellona , valida per la 20a giornata di/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN . La sfida ...Le formazioni ufficiali di Real Madrid - Valencia , match valido per la 20esima giornata della/2022 . Dopo la brutta partenza nel nuovo anno con la sconfitta per 1 - 0 contro il Getafe, i blancos sono chiamati a vincere per non permettere al Siviglia di accorciare ulteriormente in ...Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Valencia, match valido per la 20esima giornata della Liga 2021/2022. Dopo la brutta partenza nel nuovo anno con la sconfitta per 1-0 contro il Getafe, i blancos ...Guarda Liga event: Deportivo Alavés - Athletic Club live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.