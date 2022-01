La donna è mobile? L’inno di un “maschilista demm…” Da Rigoletto a Bohème | 14 arie spiegate con ironia per riconoscere Figaro | quello giusto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 gennaio 2022) C’è lì il detective Malone, Sean Connery, che si trascina sul pavimento di casa, pieno di sangue, dopo essere stato crivellato di colpi dai sicari di Al Capone, Robert De Niro. E il boss, l’intoccabile, in quegli stessi secondi, è seduto a teatro e manca poco che pianga come un bambino perché sente cantare Vesti la giubba: “Ridi, pagliaccio, sul tuo amore infranto!”. Ci sono poi delle casalinghe che in uno spot tv degli anni Ottanta quasi Novanta sono vestite come negli anni Cinquanta e mentre puliscono in cucina ballano nelle rispettive cucine: “Mai più il risciacquo, mai, con Ajax passi una volta e vai”. “Igiene sì, fatica no!” concludono garrule e forse (si spera) inconsapevoli, sulle note della Habanera della Carmen. E poi c’è Mika, la popstar: agli inizi della sua carriera racconta a una televisione francese che Grace Kelly, il suo primo successo mondiale, è ispirata a un brano ...