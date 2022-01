Julius Seebach capo Audi | “Dakar positiva | Formula Uno? Ecco…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 gennaio 2022) Un progetto praticamente rivoluzionario che, inoltre, è stato creato e costruito davvero in breve tempo. Le buone prestazioni diSport nella2022 fanno sorridere ildel motosport della casa dei quattro anelli.si è detto contento di quanto fatto fin qui nella competizione.parla della2022 Ecco alcuni passaggi dell’intervista rilasciata dadel motorsport di, rilasciate a motorsport.com: “Sì, il bilancio è sicuramente positivo. Non dobbiamo dimenticarci da dove siamo partiti. Un anno fa l’auto non esisteva nemmeno in un foglio di carta. Nella terza tappa abbiamo conquistato la nostra prima vittoria, ...