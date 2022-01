Gigabyte | ecco tutti i segreti delle nuove AORUS RGB DDR5

Leggi su tuttotek

(Di sabato 8 gennaio 2022)ha annunciato il kit di memoriaRGBda 6000 MHz da 32 GB, che eleva la frequenza a 6000 MHz Il colosso taiwaneseannuncia il kit da ben 6000 MHz, in taglio da 32 GB. Sono leRGB, migliorato il profilo XMP Booster e dal profilo utente XMP 3.0schede madriZ690 e dai dissipatori di calore in rame-alluminio con rivestimento termico in nano-carbonio, il nuovo kit di memoria promette prestazioni di livello superiore con stabilità dissipando il calore in modo efficiente durante il funzionamento ad alta velocità. Il kit di memoriaRGB6000 MHz da 32 GB offre un’elevata velocità di clock e un basso consumo energetico grazie a due banchi ...