George Clooney dirige un grande Ben Affleck nel piacevole “The Tender Bar” (Di sabato 8 gennaio 2022) Il racconto dell’infanzia e giovinezza di un aspirante scrittore in un piacevole, ma narrativamente un po’ piatto, coming-of-age che è anche una nostalgica storia familiare Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) Il racconto dell’infanzia e giovinezza di un aspirante scrittore in un, ma narrativamente un po’ piatto, coming-of-age che è anche una nostalgica storia familiare

