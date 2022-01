Don Mazzi e il tumore in testa: ecco come sta oggi (Di sabato 8 gennaio 2022) Don Mazzi, il “prete da marciapiede”, migliore amico di Mara Venier, da sempre vicino ai giovani e ai deboli, è stato ad un passo dalla morte, a causa di una brutta malattia. Don Antonio Mazzi, nato a Verona, nel 1929, orfano di padre ha dedicato la sua vita ai più bisognosi, in particolare ai giovani tossicodipendenti. Presbitero, educatore, attivista italiano e giornalista, è molto amico di Mara Venier. Don Mazzi e Mara Venier“Il prete da marciapiede” si è dedicato infatti moltissimo anche allo studio per imparare a saper interagire con giovani in difficoltà. Si è specializzato in psicologia, psicopedagogia, psicanalisi e nell’arco della sua vita viene insignito di tre lauree honoris causa in pedagogia, oltre che fare molte esperienze all’estero per imparare ad affrontare la tossicodipendenza, soprattutto ... Leggi su topicnews (Di sabato 8 gennaio 2022) Don, il “prete da marciapiede”, migliore amico di Mara Venier, da sempre vicino ai giovani e ai deboli, è stato ad un passo dalla morte, a causa di una brutta malattia. Don Antonio, nato a Verona, nel 1929, orfano di padre ha dedicato la sua vita ai più bisognosi, in particolare ai giovani tossicodipendenti. Presbitero, educatore, attivista italiano e giornalista, è molto amico di Mara Venier. Done Mara Venier“Il prete da marciapiede” si è dedicato infatti moltissimo anche allo studio per imparare a saper interagire con giovani in difficoltà. Si è specializzato in psicologia, psicopedagogia, psicanalisi e nell’arco della sua vita viene insignito di tre lauree honoris causa in pedagogia, oltre che fare molte esperienze all’estero per imparare ad affrontare la tossicodipendenza, soprattutto ...

Advertising

ShitMan47324417 : @Cartabellotta Ecco bravo, torna da Don Mazzi e finiscila di scassarci la uallera - AgozzinoL : @rtl1025 @donAntonioMazzi Bellissima frase Don Mazzi e buon anno - mire994869671 : RT @donAntonioMazzi: “Speranza, Solidarietà e Prudenza: queste le parole che vi consegno per questa notte, sul finire di un anno e al princ… - salvatoreblanc7 : RT @donAntonioMazzi: “Speranza, Solidarietà e Prudenza: queste le parole che vi consegno per questa notte, sul finire di un anno e al princ… - AgozzinoL : @rtl1025 @donAntonioMazzi Bellissime le parole di Don Mazzi specialmente per la prudenza non è mai troppa -