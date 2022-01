Covid | nuovo decreto in vigore Dall' obbligo di vaccino over 50 al Green pass Tutte le REGOLE e le FAQ

Advertising

borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - Agenzia_Ansa : Covid, il Giappone va verso nuovo stato emergenza. Le nuove restrizioni mirano a frenare la corsa dei contagi nel… - CatalfoNunzia : Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: serve un nuovo scostamento di bilancio per ristorare categorie e settori più colpi… - happyproudpuppy : RT @lucianoghelfi: Il presidente #Mattarella ha firmato poco fa il nuovo #decretolegge con le ultime misure anti #covid #decretoCovid - CronacheMc : LE DIPOSIZIONI - Pagherà anche chi non ha fatto la terza dose, si avranno 10 giorni di tempo dall'avviso di avvio... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

I valori più alti di occupazione di posti letto da parte di malatinei reparti di terapia ... per la quale ilcolore poteva scattare già da lunedì 10 gennaio. Insieme alla Liguria rischiano ...Ildecretodel governo Draghi introduce la misura dell'obbligo vaccinale per gli over 50 ed è stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale. È entrato in vigore oggi, sabato 8 gennaio. ...I ricoveri nelle unità di terapia intensiva per Covid-19 sono 25,6 volte più numerosi nei non ... Controlli alle zone calde della città: trovate due pistole Nuovo arresto per il Danielino di Gomorra ...PESCARA – Un nuovo stop per il Pronto soccorso di Pescara, che resto chiuso per 48 ore a causa di scarsità di personale e aumento di casi Covid. Da ieri al nosocomio di Pescara è scattato un fermo.