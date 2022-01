Chiazze rosse sulla marna bianca | danneggiata la Scala dei Turchi

(Di sabato 8 gennaio 2022) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - Lesono state scoperte all'alba di oggi e subito segnalate ai Carabinieri che hanno avvertito la Procura. Non c'è pace per ladeidi Realmonte (Agrigento), ancora una volta. Nella notte ignoti hanno gettato della polvere da intonaco di colore rosso, deturpandola. Il Procuratore Luigi Patronaggio ha aperto un'inchiesta per danneggiamento di beni avente valore paesaggistico. La Procura ha disposto esami sul materiale e indagini sulle rivendite della zona e della provincia. I carabinieri della compagnia di Agrigento, coordinati dal maggiore Marco La Rovere, hanno acquisito immagini dal sistema di ...

Ancora uno sfregio deturpa la marna bianca dei beni unici dell'Agrigentino. Dopo Punta Bianca, adesso la mano criminale colpisce la Scala dei Turchi, bene candidato a divenire Patrimonio dell'Umanità ...Palermo, 8 gen. (Adnkronos) – Le chiazze rosse sulla marna bianca sono state scoperte all'alba di oggi e subito segnalate ai Carabinieri che hanno avvertito la Procura. Non c'è pace per la Scala dei T ...