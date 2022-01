Calcio: Roma; Maitland - Niles ufficiale, 'Spero grandi cose' (Di sabato 8 gennaio 2022) "Sono entusiasta di essere qui e non vedo l'ora di cominciare. Voglio dare il mio contributo alla squadra e dimostrare che tipo di giocatore sono. Grazie a tutti i tifosi per il supporto che mi hanno ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) "Sono entusiasta di essere qui e non vedo l'ora di cominciare. Voglio dare il mio contributo alla squadra e dimostrare che tipo di giocatore sono. Grazie a tutti i tifosi per il supporto che mi hanno ...

Tre dita, tante parole: contro la Juve è... Cattivissimo Mou Srotola il tappo della bottiglietta, spargi il veleno. Mourinho affronta la Juve, la squadra che - così dixit ai tempi dell'Inter - 'ha un'area di rigore di venticinque metri', intendeva dire che se ...

Calcio: Roma, ufficiale l'acquisto in prestito di Maitland-Niles dall'Arsenal Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - Ainsley Maitland-Niles è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il 24enne inglese arriva in prestito dall'Arsenal fino al 30 giugno 2022. Lo rende noto il club giall ...

Juve: Allegri squalificato, a Roma in panchina Landucci Massimiliano Allegri non potrà sedersi in panchina domani pomeriggio a Roma. L'allenatore della Juventus è stato squalificato per una giornata e ha ricevuto un'ammenda di diecimila euro per quanto acc ...

