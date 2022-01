Almanacco del 08-01-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 gennaio 2022) al parco del giorno venerdì 7 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Raimondo di penafort numero emonda origini longobarde significa protetto dal consiglio ma anche Perspicace difensore dice il proverbio gennaio rigoroso hanno felice i nati di oggi Ferrara Nicolas Cage Christian Louboutin Noi andiamo a fare i nostri auguri in particolare di buon compleanno a Sofia Ilaria e a Marino Buona giornata a voi e buona giornata Greta Nunzia e Chiara che ci hanno inviato i loro saluti anche in questa mattinata andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 7 gennaio del 1610 Galileo Galilei osserva per la prima volta in quattromaggiori di Giove Io Europa Ganimede e Callisto oggi definiti galileiani 7 gennaio del 1990 viene chiusa al pubblico la torre di Pisa oggi Grazie lavori di consolidamento la pendenza del campanile è stata ridotta e la base consolidata permettendo di ...