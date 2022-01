VIDEO – Auto cannibalizzate | irruzione dei Carabinieri Due arresti

(Di venerdì 7 gennaio 2022) 25, sette targhe provento di furto e due persone arrestate con l’accusa di riciclaggio. È il sostanzioso bilancio del blitz deidella sezione radiomobile di Giugliano in Campania. I Militari hanno fattoin un terreno, un’area apparentemente abbandonata con uno stabile nascosto dalla vegetazione. Davanti allo stabile hanno subito notato un furgone risultato sotto sequestro. Decisi ad approfondire, i militari sono entrati nella struttura e hanno sorpreso i due mentre smontavano un’. Attorno a loro e agli attrezzi utilizzati per ricavare i pezzi di ricambio, altre 24 vetture parzialmente “” e 7 targhe, tutte oggetto di furto. I due sono finiti in manette e attendono giudizio nel carcere di Poggioreale. La Denuncia.

Ma le telecamere di sorveglianza del bar adiacente alla pizzeria hanno ripreso tutte le ...