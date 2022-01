Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 gennaio 2022)DEL 7 GENNAIOORE 8.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO IN QUESTO PRIME ORE DI VENERDI’ DI PONTE DELL’EPIFANIA, I CANTIERI. SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI, INTERVENTI AL PIANO VIABILE A CURA DI ASTRAL SPA. FINO AL 20 GENNAIO POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ TRA I KM 29 E 44. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL VIA LUNEDI’ 10 GENNAIO I LAVORI DI PULIZIA DEL PIANO VIABILE TRA I NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE. FINO AL 31 GENNAIO, IN FASCIA ORARIA 22:00 – 06:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE IN BASE AGLI INTERVENTI. LIMITE DI VELOCITA’ A 90 KM ORARI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA ...