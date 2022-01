Speed skating | Europei 2022 oggi | orari gare | tv | programma | streaming | italiani in gara 7 gennaio

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Si comincia., venerdì 7, primo giorno disull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), sede degli2021 di. Sulla Thiaf fino al 9gli esponenti più importanti del pattinaggio pista lunga velocità si confronteranno. L’Italia guidata dal Direttore della squadre azzurre Maurizio Marchetto ha ambizioni importanti e punta a ben figurare in una manifestazione dal sapore di prova generale in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino che prenderanno il via tra meno di un mese. Quest’di scena quattro specialità: Team Sprint donne; Team Pursuit uomini; 3000m donne; 1000m uomini. Glihanno speranze di podio in due specialità, ovvero la prova dell’inseguimento a squadre maschile ...

Nel contesto di casa però i Paesi Bassi presenteranno una rappresentativa più che qualificata , con i gli eterni Sven Kramer e Ireen Wüst , nonché con Patrick Roest, Antoinette de Jong, Irene Schouten ...