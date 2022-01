Spaccio | consumo di droga e molestie ai pendolari | emessi 16 fogli di via obbligatori

Advertising

Liberoarbitrio : RT @EugenioCardi: @FiorellaMannoia L'Italia è il Paese con il maggior consumo di cocaina in Europa. La 'ndrangheta poi detiene senza concor… - EugenioCardi : @FiorellaMannoia L'Italia è il Paese con il maggior consumo di cocaina in Europa. La 'ndrangheta poi detiene senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio consumo

7giorni

... nell'ambito dei controlli volti al contrasto e alla prevenzione deldi sostanze ... strutturato come una vera e propria centrale operativa delloe fornito di tutto l'occorrente per ......alla mobilità hanno inciso fortemente sulle modalità di distribuzione nei luoghi di, con un ... Le denunce hanno riguardato per il 98,52% il reato di traffico ee per il restante 1,48% ...Alcuni residenti in viale Coni Zugna e in via Savona chiedono l’intervento del Comune e delle forze dell’ordine: caos fino alle 3 di notte ...Dalla padella “alla brace”. Spacciatori colti in flagranza mentre preparavano dosi di ketamina nel cucinino del camper. Sequestrati anche 25.000 euro in contanti e altra droga di vario genere.