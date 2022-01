Sconcerti: «Napoli compatto a Torino, ma addio scudetto» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il giornalista Sconcerti ha analizzato la prestazione del Napoli contro la Juventus Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato la prestazione del Napoli contro la Juventus. LE PAROLE – «A Torino il risultato è poco decifrabile. Un pareggio danneggia chiunque a questi livelli, ma nel gioco è stato più continuo il Napoli, più compatto. La Juve è stata per due terzi di gara più brillante, ma estemporanea, individuale. Si sono mostrate entrambi inferiori al Milan di San Siro e all’Inter degli ultimi due mesi. Ma credo che sia Napoli che Juve non pensino più allo scudetto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il giornalistaha analizzato la prestazione delcontro la Juventus Il giornalista Mario, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato la prestazione delcontro la Juventus. LE PAROLE – «Ail risultato è poco decifrabile. Un pareggio danneggia chiunque a questi livelli, ma nel gioco è stato più continuo il, più. La Juve è stata per due terzi di gara più brillante, ma estemporanea, individuale. Si sono mostrate entrambi inferiori al Milan di San Siro e all’Inter degli ultimi due mesi. Ma credo che siache Juve non pensino più allo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Corriere : Il Milan può credere allo scudetto fino in fondo. Juve e Napoli inferiori alle milanesi - napolista : Sconcerti: Napoli e Juve non pensano più allo scudetto, conta il quarto posto Sul CorSera. La Champions resta una… - gilnar76 : Sconcerti furioso: “Chi non è vaccinato non può giocare a calcio!” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - MondoNapoli : Sconcerti su Insigne: 'Non si può dire che dietro la scelta del Napoli non ci sia una strategia' -… - infoitsport : Sconcerti: “Strategia precisa dietro la proposta a ribasso del Napoli a Insigne” -