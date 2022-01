Scomparso da Roma. E’ gradita la condivisione (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si cerca Quacquarelli Michele, classe ’79, origini pugliesi. L’uomo è Scomparso il 6 gennaio a Roma, si trovava nei pressi della Fontana di Trevi. Indossava pantaloni grigi, giaccone blu e occhiali. Ha capelli scuri, fuma molto, magro e alto 1,73. Le indagini sono a cura del commissariato Borgo. Chiunque dovesse avvistarlo è pregato di allertare le forze dell’ordine. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si cerca Quacquarelli Michele, classe ’79, origini pugliesi. L’uomo èil 6 gennaio a, si trovava nei pressi della Fontana di Trevi. Indossava pantaloni grigi, giaccone blu e occhiali. Ha capelli scuri, fuma molto, magro e alto 1,73. Le indagini sono a cura del commissariato Borgo. Chiunque dovesse avvistarlo è pregato di allertare le forze dell’ordine. L'articolo proviene da Forze Armate News.

