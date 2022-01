Schianto sul Lungotevere, moto contro un albero: morto un 29enne, ferito l'amico (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un ragazzo di 29 anni è morto la scorsa notte in un incidente su Lungotevere Maresciallo Diaz, direzione Ponte Milvio, davanti al palazzo del Coni, a Roma. Una moto Aprilia, per cause ancora da ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un ragazzo di 29 anni èla scorsa notte in un incidente suMaresciallo Diaz, direzione Ponte Milvio, davanti al palazzo del Coni, a Roma. UnaAprilia, per cause ancora da ...

