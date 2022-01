Quirinale: Calenda, 'governo si è inceppato, Draghi proponga patto fine legislatura' (2) (Di venerdì 7 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Ovviamente sarà il presidente Draghi a dover definire l'agenda e proporla ai partiti. Il momento -scrive Calenda- è arrivato. Il capitale politico di Draghi non è illimitato e occorrerà tutta la forza del suo prestigio per imporre un'agenda sensata". "E qui arriviamo al punto dirimente: la volontà del presidente del Consiglio di rimanere al suo posto o la sua legittima ambizione di andare al Quirinale. Sappiamo tutti che la questione vera per l'Italia non è 'garantire ma far accadere le cose. Abbiamo avuto ottimi presidenti della Repubblica negli ultimi trent'anni che non hanno però potuto evitare un declino drammatico del paese. La vera sfida – e la vera gloria – sta nella capacità di sbloccare finalmente un paese fermo da almeno tre lustri. E lo si può fare solo da Palazzo Chigi". "Se per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Ovviamente sarà il presidentea dover definire l'agenda e proporla ai partiti. Il momento -scrive- è arrivato. Il capitale politico dinon è illimitato e occorrerà tutta la forza del suo prestigio per imporre un'agenda sensata". "E qui arriviamo al punto dirimente: la volontà del presidente del Consiglio di rimanere al suo posto o la sua legittima ambizione di andare al. Sappiamo tutti che la questione vera per l'Italia non è 'garantire ma far accadere le cose. Abbiamo avuto ottimi presidenti della Repubblica negli ultimi trent'anni che non hanno però potuto evitare un declino drammatico del paese. La vera sfida – e la vera gloria – sta nella capacità di sbloccare finalmente un paese fermo da almeno tre lustri. E lo si può fare solo da Palazzo Chigi". "Se per ...

