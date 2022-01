Oroscopo di Barbanera 7 gennaio: venerdì di piacevoli sorprese, ecco per chi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Se siete single e se la situazione affettiva vi sembra insoddisfacente, non rassegnatevi, guardatevi intorno e cogliete le migliori occasioni che si presentano. Toro (21/4 – 20/5) – Più riuscirete ad essere costanti e disponibili, più guadagnerete punti agli occhi di una persona che vi sta facendo battere forte il cuore. Gemelli (21/5 – 21/6) – A causa della Luna ostile di oggi, verrete messi alla prova da un vostro caro. Non date peso eccessivo a parole che in realtà non hanno intenzioni aggressive. Cancro (22/6 – 22/7) – Operate i cambiamenti che desiderate, anche se questo può significare entrare in rotta di collisione con un parente che non la pensa come voi. Entra nell’Oroscopo di Barbanera, clicca qui e iscriviti L’Oroscopo di Barbanera sul tuo cellulare – CLICCA QUI Seguici su Google ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Se siete single e se la situazione affettiva vi sembra insoddisfacente, non rassegnatevi, guardatevi intorno e cogliete le migliori occasioni che si presentano. Toro (21/4 – 20/5) – Più riuscirete ad essere costanti e disponibili, più guadagnerete punti agli occhi di una persona che vi sta facendo battere forte il cuore. Gemelli (21/5 – 21/6) – A causa della Luna ostile di oggi, verrete messi alla prova da un vostro caro. Non date peso eccessivo a parole che in realtà non hanno intenzioni aggressive. Cancro (22/6 – 22/7) – Operate i cambiamenti che desiderate, anche se questo può significare entrare in rotta di collisione con un parente che non la pensa come voi. Entra nell’di, clicca qui e iscriviti L’disul tuo cellulare – CLICCA QUI Seguici su Google ...

