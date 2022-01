Ora pure Calenda critica il governo Draghi: “Si è inceppato, in un mese compiuti passi falsi su almeno tre questioni decisive” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Il governo si è inceppato“. Non lo dice qualche esponente di Fratelli d’Italia, unico partito all’opposizione, e neppure la parte dei 5 stelle che storicamente è più critica con la maggioranza. Ad attaccare l’esecutivo è invece Carlo Calenda, uno che negli scorsi mesi si è segnalato tra i principali estimatori del presidente del consiglio. Ancora poco prima di Natale, il leader di Azione rilasciava dichiarazioni di questo tenore: “La patria reclama che Draghi resti premier, per questa e anche per la prossima legislatura, a parer mio”. Oggi, invece, con un intervento sull’Huffington post, Calenda usa un tono completamente diverso. “In un mese l’esecutivo Draghi ha compiuto passi falsi su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Ilsi è“. Non lo dice qualche esponente di Fratelli d’Italia, unico partito all’opposizione, e nepla parte dei 5 stelle che storicamente è piùcon la maggioranza. Ad attaccare l’esecutivo è invece Carlo, uno che negli scorsi mesi si è segnalato tra i principali estimatori del presidente del consiglio. Ancora poco prima di Natale, il leader di Azione rilasciava dichiarazioni di questo tenore: “La patria reclama cheresti premier, per questa e anche per la prossima legislatura, a parer mio”. Oggi, invece, con un intervento sull’Huffington post,usa un tono completamente diverso. “In unl’esecutivoha compiutosu ...

Advertising

fattoquotidiano : La Lega tentata dallo strappo. E risale il timore di urne anticipate [di @lucadecarolis] - perna_tania : RT @socialcues_: Pure l'inclusione di Manuel come concorrente per veicolare un messaggio importante 'caro alla trasmissione' ora risulta an… - Anna_7_stellare : RT @lovemehow_: carmen continua a chiamare miriana per i ravioli per sapere che ripieno vuole, ma prima era in confessionale, poi è uscita… - Marisab79879802 : RT @WhitesPhD: Che i dati sanitari siano automaticamente incrociati con l’agenzia delle entrate è il primo passo verso un qualche Social Cr… - SofiaMa07413947 : RT @fattoquotidiano: La Lega tentata dallo strappo. E risale il timore di urne anticipate [di @lucadecarolis] -