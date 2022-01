Napoli | ag Di Lorenzo | «Mangia la serenità del campione Discorso scudetto aperto»

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Parla Mario Giuffredi. Il procuratore fa il punto sulla situazione di Giovanni Di, suo assistito, e delMario Giuffredi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato del suo assistito Giovanni Di. DICHIARAZIONI – «Diladelperché ha una tranquillità che non è da tutti e continua a fargli fare ciò che ora sta facendo. Il rapporto dei miei giocatori con Spalletti è ottimo, lui trasmette. Sta facendo un grande lavoro considerando gli infortuni e le assenze per vari motivi. Con un po’ di fortuna avrebbe avuto diversi punti in più, ma considero la stagione delottima. Ilnon è chiuso perché l’Inter deve ancora ...

Ultime Notizie dalla rete

Napoli (4 - 2 - 3 - 1) : Ospina 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6, Ghoulam 6; Lobotka 6 (dal 47 st Zanoli s.v.), Demme 6.5; Politano 6.5 (dal 31 st Elmas 6), Zielinski 6, Insigne 6. Ma non è detto che si abbasserà il livello perché l'Italia è piena di giocatori pronti ad esplodere, come Politano, Di Lorenzo, Rrahmani, Meret, tutti diventati importanti nel Napoli. Sanno scegliere. Ritorno di fiamma del Napoli per Everton Soares del Benfica, cercato già in passato quando giocava nel Gremio. L'intermediario dell'operazione che porterà Lorenzo Insigne al Toronto, Andrea D'Amico, ha parlato della trattativa imbastita dall'entourage del calciatore con il club canadese.