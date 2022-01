Masterchef, Antonino Cannavacciuolo inorridisce per la ‘rivisitazione argentina degli struffoli’: “Ho i brividi” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Epifania ai fornelli per i concorrenti di Masterchef, in onda su Sky Uno e in streaming su Now TV. Davanti ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, Federico – Dj argentino di 30 anni – ha sorpreso tutti con i suoi ‘Struffoli 2.0‘, presentanti come una versione “rivisitata di quelli napoletani”. Gli ingredienti? Salsa di cioccolato bianco, tartelletta al polline e marmellata di lamponi. “La parola Napoli e la parola rivisitazione insieme mi fanno venire i brividi“, ha detto il giudice partenopeo facendo seguire un verso simile ad un nitrito. “Anche Maradona li mangiava a Natale“, ha insistito Federico. “Te lo ha detto lui?”, ha allora replicato Cannavacciuolo. E il ragazzo ha risposto: “Un familiare”. Poi in una clip ha concluso: “Loro (i napoletani, ndr) hanno avuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Epifania ai fornelli per i concorrenti di, in onda su Sky Uno e in streaming su Now TV. Davanti ai giudici Bruno Barbieri,e Giorgio Locatelli, Federico – Dj argentino di 30 anni – ha sorpreso tutti con i suoi ‘Struffoli 2.0‘, presentanti come una versione “rivisitata di quelli napoletani”. Gli ingredienti? Salsa di cioccolato bianco, tartelletta al polline e marmellata di lamponi. “La parola Napoli e la parola rivisitazione insieme mi fanno venire i“, ha detto il giudice partenopeo facendo seguire un verso simile ad un nitrito. “Anche Maradona li mangiava a Natale“, ha insistito Federico. “Te lo ha detto lui?”, ha allora replicato. E il ragazzo ha risposto: “Un familiare”. Poi in una clip ha concluso: “Loro (i napoletani, ndr) hanno avuto ...

