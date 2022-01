Massimo Galli positivo al Covid - Il virologo si sta curando a casa ma nega

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Galli

"Io sono stato malissimo 3 giorni: la più brutta influenza della mia vita. Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza". Ancheha preso il Covid. A fare outing è stato lo stesso virologo che nel corso della trasmissione Mattino5 ha rivelato come ha contratto il virus nonostante le tre dosi di vaccino. "...POSITIVO AL COVID . Anche il virologopositivo al Covid , vaccinato con tre dosi, si sta curando a casa evitando l'ospedalizzazione grazie alle cure domiciliari ma lui nega.Massimo Galli, il noto infettivologo, spesso ospite di trasmissioni televisive, ha raccontato di avere contratto il Covid-19.«Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza. Per i vecchiotti come me non è proprio una passeggiata». La breve storia del contagio sarebbe iniziata il 31 dicembre, o qualche gior ...