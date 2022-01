La realtà distopica del Metaverso (e non è Matrix Resurrections) (Di venerdì 7 gennaio 2022) È tornato Matrix! Un sequel incredibile, interessante ricco di spunti di riflessione: “Questo è il momento che tu ci mostri cosa è reale”. Una sceneggiatura che, se vogliamo, assomiglia un po’ a ciò che sta accadendo nel nuovo mondo di realtà digitale: il Metaverso. Un mondo creato da Facebook che ha deciso di stanziarvi miliardi di dollari. In questo universo parallelo di realtà aumentata i partecipanti indossano un set di occhiali di realtà virtuale, navigando e vivendo attraverso una versione stilizzata di sé stessi, chiamata avatar, luoghi di lavoro virtuali, luoghi di intrattenimento e molto altro. Gli utenti potranno a breve anche giocare a dei giochi e forse acquistare alcuni beni virtuali. Alcune delle visioni più espansive e future per il Metaverso includono una valuta ... Leggi su panorama (Di venerdì 7 gennaio 2022) È tornato! Un sequel incredibile, interessante ricco di spunti di riflessione: “Questo è il momento che tu ci mostri cosa è reale”. Una sceneggiatura che, se vogliamo, assomiglia un po’ a ciò che sta accadendo nel nuovo mondo didigitale: il. Un mondo creato da Facebook che ha deciso di stanziarvi miliardi di dollari. In questo universo parallelo diaumentata i partecipanti indossano un set di occhiali divirtuale, navigando e vivendo attraverso una versione stilizzata di sé stessi, chiamata avatar, luoghi di lavoro virtuali, luoghi di intrattenimento e molto altro. Gli utenti potranno a breve anche giocare a dei giochi e forse acquistare alcuni beni virtuali. Alcune delle visioni più espansive e future per ilincludono una valuta ...

