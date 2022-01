La prima Juve di Allegri non avrebbe mai subito il gol di Mertens

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L’unico Napoli possibile In questo spazio, lo sapete, il Napolista manifesta la presunzione di analizzare le partite di calcio partendo dai numeri e dalle evidenze tattiche. Cercando di leggere e interpretare le scelte degli allenatori e le loro conseguenze sullo svolgimento della gara,ancora che sul risultato. Ecco, nel caso dintus-Napoli 1-1 l’analisi tattica ha un’anima diversa, e quindi anche la sua natura sarà un po’ differente. Per un semplice motivo: al di là di Petagna ed Elmas, che sono effettivamente sono subentrati nel secondo tempo, la squadra azzurra non poteva che essere questa. Quindi, poteva che giocare in questo modo. Le numerosissime assenze non hanno impedito a Spalletti di disegnare una squadra di undici giocatori nel proprio ruolo. Ma hanno tolto qualsiasi alternativa al tecnico toscano. Non solo dal punto di vista ...