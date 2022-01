Juve-Napoli 1-1 | pagelle Lobotka è l’Hegel del Napoli Il Toronto fa bene a Insigne

(Di venerdì 7 gennaio 2022) OSPINA. Buon Ventidue Ilaria. Questa partita poteva essere una farsa da virus e invece è stata una partita vera. A Ospina tocca un po’ di lavoro ma non più di tanto. Una respinta sul tuffatore clericale al 60’ (che poi, ahinoi, segna il pareggio) e una parata stentata su Dybala. Una notazione negativa: da un suo rinvio sballato in fallo laterale origina la punizione al 95’ del citato Dybala – 6 Ingannato da una maledetta deviazione, che beffa – 6 DI LORENZO. Ventidue contro ventidue all’alba del Ventidue. Un duello nazionale quello tra l’Euroappuntato e il predetto tuffatore. E il Nostro la spunta varie volte, assicurando a destra una copertura efficace senza pause. Sovente accompagna Na-Politano (e non solo lui) là davanti. Per la cronaca: si procura un rigore ma il giovane Sozza propende per la grazia ai bianconeri – 6,5 Per lui non esistono stanchezza, Covid, Asl, schizofrenia ...

L'ennesima assurda giornata del calcio italiano si è chiusa con il pareggio tra, in una gran bella partita rimasta in bilico fino alla tarda mattinata e all'esito dei tamponi degli azzurri. Buonsenso avrebbe suggerito di sospendere la ventesima di campionato e ...Ilfatica a contenere gli strappi della. Al 64' Mertens si libera per il sinistro, ma il portiere avversario chiude bene il primo palo. Al minuto 66 primi cambi per Allegri che schiera ...Il collega Bucchioni su TMW: Il campionato è un’altra volta nel caos, con la Lega che non governa, le Asl che hanno fermato quattro partite e la farsa che continua anche in ...riproponendoci Milan e Napoli in grande spolvero al cospetto delle sofferenti Roma e Juve. Anzi, in realtà sarebbe più corretto affermare come la pausa natalizia sia servita da booster per le energie ...