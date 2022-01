IMU pensionati esteri: le novità nella Legge di Bilancio 2022 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo, che è in vigore dallo scorso 1° gennaio, viene modificata l'agevolazione per i titolari di pensione maturata in regime di convenzione ... Leggi su informazionefiscale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo, che è in vigore dallo scorso 1° gennaio, viene modificata l'agevolazione per i titolari di pensione maturata in regime di convenzione ...

Ultime Notizie dalla rete : IMU pensionati IMU pensionati esteri: le novità nella Legge di Bilancio 2022 IMU pensionati esteri , la Legge di Bilancio 2022 contiene novità per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dallo scorso 1° gennaio ...

IMU pensionati esteri: le novità nella Legge di Bilancio 2022 Informazione Fiscale L'IMU per i pensionati residenti all’estero si riduce al 37,5 % Con la legge di Bilancio 2022 il legislatore ritorna sulla riduzione dell'IMU per l'unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia da ...

