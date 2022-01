Il Bayern decimato dal Covid va ko: a Monaco passa il Gladbach (Di venerdì 7 gennaio 2022) . Bavaresi ribaltati dopo l’iniziale vantaggio di Lewandowski Il Bayern Monaco non è più forte del Covid. I bavaresi di Nagelsmann vengono sconfitti in casa nella prima giornata di ritorno di Bunsdesliga: all’Allianz Arena passa il Borussia MonchenGladbach Dopo l’iniziale vantaggio del solito Lewandowski è ribaltone ad opera di Neuhaus e Lainer. Il Bayern può recriminare per le tante assenze e i due legni colpiti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) . Bavaresi ribaltati dopo l’iniziale vantaggio di Lewandowski Ilnon è più forte del. I bavaresi di Nagelsmann vengono sconfitti in casa nella prima giornata di ritorno di Bunsdesliga: all’Allianz Arenail Borussia MonchenDopo l’iniziale vantaggio del solito Lewandowski è ribaltone ad opera di Neuhaus e Lainer. Ilpuò recriminare per le tante assenze e i due legni colpiti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

