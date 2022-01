GF Vip 6, uno sponsor interviene sui social e fa nera Katia Ricciarelli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nel caos più totale seguito alle esternazioni razziste di Katia Ricciarelli, per le quali la soprano rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip 6, alcuni telespettatori si sono presi la briga di segnalare agli sponsor quello che sta succedendo nella Casa e come il loro silenzio avalli certi comportamenti. A rispondere è stato uno dei principali sponsor della Casa, Mikado, che ha letteralmente asfaltato la Ricciarelli. GF Vip 6, Signorini e gli autori ai ferri corti: c’entra Katia Ricciarelli Alfonso sarebbe in netto contrasto con gran parte degli autori che vorrebbero una punizione seria per la soprano GF Vip 6, Mikado contro Katia ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nel caos più totale seguito alle esternazioni razziste di, per le quali la soprano rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip 6, alcuni telespettatori si sono presi la briga di segnalare agliquello che sta succedendo nella Casa e come il loro silenzio avalli certi comportamenti. A rispondere è stato uno dei principalidella Casa, Mikado, che ha letteralmente asfaltato la. GF Vip 6, Signorini e gli autori ai ferri corti: c’entraAlfonso sarebbe in netto contrasto con gran parte degli autori che vorrebbero una punizione seria per la soprano GF Vip 6, Mikado contro...

claudiamutti67 : RT @hopeangel365: Mikado uno di noi! #gfvip #lulù #jessica #berù #jerù #FUORIKATIA ???? - Debina87 : @lilliferrari79 Il problema è che per Signorini Salvo era uno qualsiasi mentre queste sono le sue amiche e alle sue… - Novella_2000 : Uno degli sponsor prende ufficialmente le distanze dal #GFVip dopo le ultime dichiarazioni in Casa - RikIranez : RT @allanpo22646751: @itsmeback_ Non se lo chiedono come mai uno stramilionario non ha fatto placebo come tantissimi VIP in giro? - allanpo22646751 : @itsmeback_ Non se lo chiedono come mai uno stramilionario non ha fatto placebo come tantissimi VIP in giro? -