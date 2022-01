Genoa, l’attaccante è ad un passo: c’è l’accordo tra i club! (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’è l’accordo tra i club. Come appena riportato dai noti giornalisti Fabrizio Romano e Gianluca Di marzio, il Genoa avrebbe trovato l’accordo definitivo con lo Sturm Graz per l’attaccante classe 2000 Kelvin Yeboah. Andriy Shevchenko si prepara, dunque, ad accogliere un nuovo attaccante nella sua scuderia. Genoa Shevchenko CalciomercatoI rossoblù continuano a lavorare anche sul fronte Aleksej Miranchuk con l’Atalanta dei Percassi. Si lavora ad un prestito, ma ancora non è stato trovato l’accordo definitivo tra le due società. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’ètra i club. Come appena riportato dai noti giornalisti Fabrizio Romano e Gianluca Di marzio, ilavrebbe trovatodefinitivo con lo Sturm Graz perclasse 2000 Kelvin Yeboah. Andriy Shevchenko si prepara, dunque, ad accogliere un nuovo attaccante nella sua scuderia.Shevchenko CalciomercatoI rossoblù continuano a lavorare anche sul fronte Aleksej Miranchuk con l’Atalanta dei Percassi. Si lavora ad un prestito, ma ancora non è stato trovatodefinitivo tra le due società. Matteo Brignone

