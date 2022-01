Ftse Mib poco mosso, STM in evidenza (Di venerdì 7 gennaio 2022) La prima settimana dell’anno di Piazza Affari si chiude con il segno meno. Dopo una prima parte positiva, le indicazioni arrivate dal mercato del lavoro USA (+199 mila per le non-farm payrolls, meno della metà rispetto alle attese, e tasso di disoccupazione in calo dal 4,2 al 3,9%) e la conseguente apertura in rosso di Wall Street hanno favorito la prudenza tra gli operatori. Sul paniere principale di Milano, il Ftse Mib si è fermato a 27.618,47 punti (-0,14%), spicca il rialzo di STMicroelectronics (+3,65%) grazie alle indicazioni migliori delle stime arrivate dai ricavi del quarto trimestre saliti dell’11,2% sequenziale a 3,56 miliardi. La previsione precedente per i ricavi netti del quarto trimestre 2021 era di 3,4 miliardi di dollari (+6,3%). Nel comparto bancario, segno più per Banco Bpm (+2,39%), Intesa Sanpaolo (+0,76%) e UniCredit (+0,69%) mentre Bper Banca ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) La prima settimana dell’anno di Piazza Affari si chiude con il segno meno. Dopo una prima parte positiva, le indicazioni arrivate dal mercato del lavoro USA (+199 mila per le non-farm payrolls, meno della metà rispetto alle attese, e tasso di disoccupazione in calo dal 4,2 al 3,9%) e la conseguente apertura in rosso di Wall Street hanno favorito la prudenza tra gli operatori. Sul paniere principale di Milano, ilMib si è fermato a 27.618,47 punti (-0,14%), spicca il rialzo di STMicroelectronics (+3,65%) grazie alle indicazioni migliori delle stime arrivate dai ricavi del quarto trimestre saliti dell’11,2% sequenziale a 3,56 miliardi. La previsione precedente per i ricavi netti del quarto trimestre 2021 era di 3,4 miliardi di dollari (+6,3%). Nel comparto bancario, segno più per Banco Bpm (+2,39%), Intesa Sanpaolo (+0,76%) e UniCredit (+0,69%) mentre Bper Banca ...

