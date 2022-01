Esclusiva | Mario Rinaldi | ' Un consiglio a Petrucci? Prudenza' - News

Advertising

AcerboLivio : Covid, intervista esclusiva a Giuseppe Remuzzi Direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano … - Agenpress : Covid, intervista esclusiva a Giuseppe Remuzzi Direttore dell’Istituto Mario Negri di Milano… - Mario_JU : @ardigiorgio @OGiannino @vitalbaa Altrimenti avrebbero diviso la classe: un po' in #dad un po' in aula. La #scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Mario

Agenpress

... intense, giornate di Danilo Petrucci alla Dakar, Sala: "Questa Dakar è un valore aggiunto alla carriera di Petrucci" Rinaldi: "Nel deserto gli errori si pagano cari", cosa pensi ...Calabresi, che perse il padre in quegli anni di piombo e sangue, gli fa eco: 'Queste pagine ... La fruizionedel privato potrebbe intaccare tale interesse. Qualcuno potrebbe obiettare ...L'ex stella dell'Enduro ha commentato le prime sei tappe vissute da Danilo alla Dakar, in cui ha saputo mettere in difficoltà piloti ben più esperti ...Il consigliere comunale di minoranza Mario Gambassi, della lista 'Cambiare in Comune', ha presentato un’interrogazione ...