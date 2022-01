Advertising

FBiasin : “Visto cancellato: #Djokovic deve lasciare l’Australia”. Game, set, match. - officialmaz : 'Le regole sono regole'. Così il Primo Ministro australiano cancella il Visto a #Djokovic. Una figuraccia per il se… - LeonDiPaco : RT @LaStampa: Djokovic, il match più duro: isolato, contestato, rischia 3 anni di espulsione dall’Australia - manomela : #Djokovic, il match più duro: isolato, contestato, rischia 3 anni di espulsione dall’Australia. - LaStampa : Djokovic, il match più duro: isolato, contestato, rischia 3 anni di espulsione dall’Australia -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic match

... 2022 Nel secondo, prevedibilmente più equilibrato, Bautista Agut ha sconfitto Hurkacz per la ... Tra i tennisti imbattuti in ATP Cup, solone aveva vinti di più (8 - 0). IN AGGIORNAMENTO ..."Novaknon è detenuto, può lasciare il paese quando vuole e la polizia di frontiera farà di tutto per agevolare la sua partenza" ha risposto il ministro degli interni di Canberra, Karen ...Dopo il caso di Novak Djokovic, ne scoppia un altro all'interno del rapporto tra tennis, Covid-19, Australia e ingresso nel Paese. Riguarda la giocatrice ceca Renata Voracova, che dopo un discreto pas ...Intanto a dire la sua riguardo la vicenda è stato Boris Becker, sei volte campione Slam nonché ex coach del numero uno al mondo. Se non lo fa (il vaccino, ndr), tra 10 anni guarderà indietro e si rend ...