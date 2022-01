'C'è grande voglia di tornare in campo' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tagscampionato LBALe parole di coach Piero Bucchi La Dinamo Banco di Sardegna è tornata in palestra al completo da un paio di giorni in vista del ritorno in campo: domenica, palla a due alle 12, Jack ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tagscampionato LBALe parole di coach Piero Bucchi La Dinamo Banco di Sardegna è tornata in palestra al completo da un paio di giorni in vista del ritorno in: domenica, palla a due alle 12, Jack ...

'C'è grande voglia di tornare in campo' Ad analizzare il ritorno sul parquet ai microfoni di Dinamo TV è coach Piero Bucchi: "Approcciamo con la voglia di giocare, i ragazzi stanno facendo dei buoni allenamenti con la voglia di tornare ...

'C'è grande voglia di tornare in campo' Tiscali.it