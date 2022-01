Buone notizie per Allegri, il big torna in gruppo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Buone notizie per Allegri dopo il pareggio con il Napoli, il capitano Giorgio Chiellini è negativo e dunque torna a disposizione. Il ritorno del capitano è una notizia molto importante per la Juventus considerata l’emergenza difensiva. Inoltre, Chiellini, è il leader principale della rosa bianconera e la sua presenza può aiutare molto anche i compagni. L’obiettivo del difensore è quello di essere a completa disposizione per la finale di Supercoppa contro l’Inter. Chiellini, JuventusRientrano in gruppo anche Pellegrini e Kaio Jorge. Ancora indisponibili invece Bonucci e Danilo. Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022)perdopo il pareggio con il Napoli, il capitano Giorgio Chiellini è negativo e dunquea disposizione. Il ritorno del capitano è una notizia molto importante per la Juventus considerata l’emergenza difensiva. Inoltre, Chiellini, è il leader principale della rosa bianconera e la sua presenza può aiutare molto anche i compagni. L’obiettivo del difensore è quello di essere a completa disposizione per la finale di Supercoppa contro l’Inter. Chiellini, JuventusRientrano inanche Pellegrini e Kaio Jorge. Ancora indisponibili invece Bonucci e Danilo.

