Biathlon | sprint maschile Oberhof 2022 | vince Loginov Bormolini 13º

Alexandr Loginov sbaraglia la concorrenza e vince la sprint maschile di Oberhof valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2021/2022. L'atleta russo con un'ottima gara sia al poligono (zero per lui) che sugli sci batte di 6.5 secondi il francese Emilien Jacquelin, che però allunga in classifica generale. Ottima gara del francese che nonostante i due errori al poligono si dimostra superiore alla concorrenza in questa stagione olimpica. Terzo, dopo una gara condotta perfettamente e abbastanza sfortunato dalle condizioni meteo, il norvegese Sturla Holm Laegreid, lontano 15.1 e con un errore al poligono mentre imperversava la tempesta. Quarto e quinto due tedeschi: Johannes Kuehn e Roman Rees. Il primo, con due errori, è staccato solo 18.6 da Loginov.

