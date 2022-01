Berlusconi sarebbe un presidente simile a Pertini. Confermo (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Berlusconi al Quirinale? sarebbe simile a Pertini”. Questo mio post della settimana scorsa ha fatto impazzire la macchina mediatica del grillismo: sono quattro giorni che monta sui social lo sdegno pentastellato per il mio accostamento di Berlusconi a Pertini. È scesa in campo persino l’ammiraglia mediatica di Andrea Scanzi, che su Facebook commenta così: “Berlusconi uguale a Pertini. Ma certo. Proprio uguale. Berlusconi e Pertini. Un po’ come dire che Povia è uguale a Hendrix, Montesano a Pacino, Gasparri a Churchill, Paragone a Mandela e la Maglie a Tina Anselmi. Siamo oltre ogni tristezza immaginabile”. Ora, potrei dire che tanta pubblicità mi gratifica, e oltretutto Scanzi esprime il suo dissenso in modo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) “al Quirinale?”. Questo mio post della settimana scorsa ha fatto impazzire la macchina mediatica del grillismo: sono quattro giorni che monta sui social lo sdegno pentastellato per il mio accostamento di. È scesa in campo persino l’ammiraglia mediatica di Andrea Scanzi, che su Facebook commenta così: “uguale a. Ma certo. Proprio uguale.. Un po’ come dire che Povia è uguale a Hendrix, Montesano a Pacino, Gasparri a Churchill, Paragone a Mandela e la Maglie a Tina Anselmi. Siamo oltre ogni tristezza immaginabile”. Ora, potrei dire che tanta pubblicità mi gratifica, e oltretutto Scanzi esprime il suo dissenso in modo ...

Advertising

elio_vito : Credo sarebbe giusto che alle votazioni per il Quirinale partecipassero, come grandi elettori delegati dalle Region… - giusmo1 : In un’intervista a @LaStampa, la ministra #Gelmini sostiene che l’elezione di #Berlusconi sarebbe un segno di pacif… - Mario26775746 : RT @RennaNietta: Gianfranco Rotondi .. “Berlusconi al Quirinale? Sarebbe simile a Pertini” Niente , fa già ridere così....???????? https://t.co… - jacques_jj6592 : RT @LauraValenza1: Gianfranco Rotondi (ex ministro): 'Berlusconi al Quirinale sarebbe molto simile a Pertini'. Commentate voi, perché a me… - Mauro5514 : RT @RennaNietta: Gianfranco Rotondi .. “Berlusconi al Quirinale? Sarebbe simile a Pertini” Niente , fa già ridere così....???????? https://t.co… -