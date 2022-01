Beautiful, trama 7 gennaio 2022: Liam contro tutti (Di venerdì 7 gennaio 2022) trama Beautiful oggi 7 gennaio 2022 con nuovi colpi di scena che riguarderanno Liam e anche Shauna. Ecco cosa sta per accadere a Los Angeles. Shauna lascia casa Forrester? Nuova puntata Beautiful oggi 7 gennaio 2022 con alcune novità che lasceranno noi telespettatori senza parole. Carter è entusiasta per il suo fidanzamento con Zoe e lo ha già detto a tutti i suoi amici più fidati. Zoe non è altrettanto convinta, essendo innamorata di Zende, ma sa bene di non essere nella posizione di poter commettere dei passi falsi. Zende si rassegna e racconta a Hope e Steffy del fidanzamento: le due donne sono contente per il loro fidato amico, finalmente il braccio destro di Ridge sembra aver trovato la giusta serenità. Nella puntata oggi ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 7 gennaio 2022)oggi 7con nuovi colpi di scena che riguarderannoe anche Shauna. Ecco cosa sta per accadere a Los Angeles. Shauna lascia casa Forrester? Nuova puntataoggi 7con alcune novità che lasceranno noi telespettatori senza parole. Carter è entusiasta per il suo fidanzamento con Zoe e lo ha già detto ai suoi amici più fidati. Zoe non è altrettanto convinta, essendo innamorata di Zende, ma sa bene di non essere nella posizione di poter commettere dei passi falsi. Zende si rassegna e racconta a Hope e Steffy del fidanzamento: le due donne sono contente per il loro fidato amico, finalmente il braccio destro di Ridge sembra aver trovato la giusta serenità. Nella puntata oggi ...

