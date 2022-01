Bake Off Italia-Dolci sotto un tetto edizione 2022 parte stasera su Real Time (Di venerdì 7 gennaio 2022) Flavio Montrucchio e gli aspiranti pasticceri sono pronti a riaccendere anche nel nuovo anno Real Time a suon di creme pasticcere, impasti, biscotti e Dolciumi di ogni genere. Dopo il successo della prima stagione, torna a grande richiesta lo spin off del baking show più amato della tv, nella versione dedicata ad una Dolcissima gara di pasticceria tra coppie di congiunti: è “Bake OFF Italia – Dolci sotto UN tetto”, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, in arrivo su Real Time con la seconda edizione da venerdì 7 gennaio alle 21.15. Quest’anno inoltre, a sorpresa, Flavio ha deciso di voler approfittare di ospiti e concorrenti per imparare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 gennaio 2022) Flavio Montrucchio e gli aspiranti pasticceri sono pronti a riaccendere anche nel nuovo annoa suon di creme pasticcere, impasti, biscotti eumi di ogni genere. Dopo il successo della prima stagione, torna a grande richiesta lo spin off del baking show più amato della tv, nella versione dedicata ad unassima gara di pasticceria tra coppie di congiunti: è “OFFUN”, prodotto da Banijayper Discovery, in arrivo sucon la secondada venerdì 7 gennaio alle 21.15. Quest’anno inoltre, a sorpresa, Flavio ha deciso di voler approfittare di ospiti e concorrenti per imparare ...

