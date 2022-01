Addio Peter Bogdanovich, i film del regista che non dimenticheremo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da L'ultimo spettacolo a Paper Moon: ecco i capolavori di Peter Bogdanovich, scomparso il 6 gennaio a 82 anni Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da L'ultimo spettacolo a Paper Moon: ecco i capolavori di, scomparso il 6 gennaio a 82 anni

Advertising

RaiNews : Fu candidato all'Oscar per 'L'ultimo spettacolo' #Bogdanovich - SkyTG24 : Addio a Peter Bogdanovich, regista di Paper moon. Aveva 82 anni - Tg3web : L'addio a Peter Bogdanovich, eclettico sceneggiatore, attore e regista di successi indimenticabili come 'L'ultimo s… - GiovanniMario12 : RT @Tg3web: L'addio a Peter Bogdanovich, eclettico sceneggiatore, attore e regista di successi indimenticabili come 'L'ultimo spettacolo' e… - Marco_Silvi_ : RT @Tg3web: L'addio a Peter Bogdanovich, eclettico sceneggiatore, attore e regista di successi indimenticabili come 'L'ultimo spettacolo' e… -