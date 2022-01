(Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – “Sonodigelper lein. È importante. Grazie ad artigiani e commercianti che anche in questa occasione stanno dando un grande contributo alla battaglia per contenere il Covid. Penso sia doveroso valorizzare tutte le azioni positive della nostra grande comunità”. Lo afferma, sul suo canale Telegram, il presidente della Regione Lazio Nicola, ex segretario nazionale del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Zingaretti: 'Contento di vedere gel igienizzante per le mani in tutti i negozi' -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Contento

leggo.it

... "Dopo la sconfitta del 2018 e le dimissioni di Nicola, un vero chiarimento nel Pd non c'... Il popolo, tuttavia, è". È difficile contestare un'opinionista così acuto come Cammilleri, ...'Quando si è dimesso il mio amicoqualche dirigente del partito disse 'facciamo il ... compreso il fatto che se mi dicessero 'no grazie, grazie di tutto', io sarei comunqueperché ...“Il danno di vite, economico e di qualità della cura è immenso e a questo punto non solo per colpa del virus, ma soprattutto per responsabilità di tanti egoisti non vaccinati”. Lo scrive su Facebook i ...