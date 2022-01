Viola minacciata dai No vax: finisce sotto scorta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Alla dottoressa sono stati assegnati due carabinieri dopo che aveva ricevuto una lettera minatoria con tanto di proiettile Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Alla dottoressa sono stati assegnati due carabinieri dopo che aveva ricevuto una lettera minatoria con tanto di proiettile

Advertising

LaStampa : Antonella Viola: “Dai No Vax clima d’odio inaccettabile io minacciata di morte avrò la scorta” - MrLin27 : RT @janavel7: In realtà a molti no-vax dei vaccini non importa assolutamente niente. A loro piace fare i terroristi. 'Minacciata dai no vax… - bizcommunityit : Antonella Viola sotto scorta: l'immunologa minacciata dai no vax - alexbottoni : Antonella Viola: “Dai No Vax clima d’odio inaccettabile, io minacciata di morte avrò la scorta”… - MaggioreSimona : RT @janavel7: In realtà a molti no-vax dei vaccini non importa assolutamente niente. A loro piace fare i terroristi. 'Minacciata dai no vax… -