UFFICIALE – Un membro dello staff azzurro è risultato positivo al Covid-19

Advertising

lagoleada_it : #Napoli, positivo al #COVID19 un componente dello staff tecnico. Lo fa sapere la società con un comunicato ufficial… - NCN_it : #UFFICIALE – SSC #Napoli: ''Positivo membro dello staff. altri tamponi in attesa di essere riprocessati''… - infoitsport : UFFICIALE - Anche Meret e un altro membro dello staff positivi: il comunicato - infoitsport : Napoli, UFFICIALE: positivi al Covid anche Meret e un membro dello staff tecnico - infoitsport : UFFICIALE - Anche Meret e un altro membro dello staff positivi: il comunicato -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE membro

...un comunicato, il club neroverde ha reso noto ' che dai controlli effettuati sono stati riscontrati due nuovi casi di positività al COVID - 19 nella Prima Squadra: un calciatore e un...Baldini è l'unico altrodello staff ad avere il i titoli per poter allenare una squadra di ... Era pronto per partire per Torino" La lista dei convocati del Napoli per la trasferta di ...In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente v ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Napoli ha reso noto che c’è un nuovo positivo al Covid all’interno del club. Il comunicato ufficiale In seguito al giro di tamponi effettuato questa ...