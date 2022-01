Tournée 4 Trampolini 2022 | Daniel Huber vince a Bischofshofen Seconda Aquila d’Oro per Ryoyu Kobayashi

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 gennaio 2022)non completa il Grande Slam ma può comunque festeggiare in quel di, imponendosi per lavolta in carriera nelladei 4(è il primo atleta nato fuori dall’Europa a riuscire nell’impresa) e aggiudicandosi l’al termine della 70ma edizione del Vierschanzentournee. Il 25enne nipponico, dopo aver vinto le prime tre tappe e la qualificazione odierna, non si è espresso al meglio in entrambe le serie di gara, dovendosi accontentare di un quinto posto comunque ampiamente sufficiente per conservare la leadership nella classifica generale del Torneo con un margine di 24.2 punti sul norvegese Marius Lindvik (oggi 10° in rimonta dopo aver bucato il primo salto) e di 34.1 sul norvegese Halvor Egner ...