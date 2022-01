Simone Pillon: “Sky fa propaganda LGBT, pagare 48 euro all’anno per vedere le Drag Queen? No grazie”. Ma Tommaso Zorzi svela la gaffe (Di giovedì 6 gennaio 2022) Botta e risposta via social tra il senatore della Lega Simone Pillon e Tommaso Zorzi. Oggetto del contendere un programma tv, Drag Race Italia, in cui l’ex vincitore del Grande Fratello Vip è uno dei giudici. Peccato che alla base di tutto ci sia una clamorosa gaffe da parte del leghista. Ma andiamo con ordine. Nelle scorse ore, Pillon ha pubblicato su Facebook un post in cui si scagliava contro la versione italiana del celebre programma americano dedicato al mondo delle Drag Queen. “Ho felicemente rinunciato a Sky nel maggio 2021 e sono assolutamente convinto della decisione, visto che era ormai una continua propaganda LGBT“, ha esordito il senatore. Quindi l’affondo: “48 euro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Botta e risposta via social tra il senatore della Lega. Oggetto del contendere un programma tv,Race Italia, in cui l’ex vincitore del Grande Fratello Vip è uno dei giudici. Peccato che alla base di tutto ci sia una clamorosada parte del leghista. Ma andiamo con ordine. Nelle scorse ore,ha pubblicato su Facebook un post in cui si scagliava contro la versione italiana del celebre programma americano dedicato al mondo delle. “Ho felicemente rinunciato a Sky nel maggio 2021 e sono assolutamente convinto della decisione, visto che era ormai una continua“, ha esordito il senatore. Quindi l’affondo: “48...

