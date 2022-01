Serie A, il Cagliari espugna il fortino della Samp con Deiola e Pavoletti. Gabbiadini non basta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Marcatori: 18' pt Gabbiadini, 10' st Deiola, 26' st Pavoletti. SampDORIA (4-4-2) : Audero 6; Ferrari 5.5 (27' st Ciervo 6), Yoshida 7 (6' st Dragusin 5), Chabot 5.5, Murru 5.5; Bereszynski 6.5, Ekdal 5... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 gennaio 2022) Marcatori: 18' pt, 10' st, 26' stDORIA (4-4-2) : Audero 6; Ferrari 5.5 (27' st Ciervo 6), Yoshida 7 (6' st Dragusin 5), Chabot 5.5, Murru 5.5; Bereszynski 6.5, Ekdal 5...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Cagliari 1-2, rete di Pavoletti L. (CAG) - OptaPaolo : 1 & 2 - Il #Cagliari ha vinto una gara in rimonta per la prima volta in questo campionato. Entrambe le vittorie dei… - SkySport : SAMPDORIA-CAGLIARI 1-2 Risultato finale ? ? #Gabbiadini (18') ? #Deiola (55') ? #Pavoletti (71') ? ?… - ansa_liguria : 2-1 in rimonta, il Cagliari batte la Samp - traibongvang : Sampdoria vs Cagliari Serie A Start date: 6 Jan 2022 at 11:30 UTC Venue: Luigi Ferraris Referee: Giacomo Camplone… -