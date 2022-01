Serie A, caos Atalanta: potrebbe tornare a giocare dopo quasi un mese (Di giovedì 6 gennaio 2022) I rinvii di varie partite causa Covid potrebbe portare l’Atalanta a giocare dopo quasi un mese A causa dell’emergenza Covid, per le altre squadre e non per lei, l’Atalanta non scenderà in campo né questa sera contro il Torino né domenica con l’Udinese; dato che entrambi i club sono stati fermati dalle rispettive ASL. Un bel problema per Gasperini che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare a giocare in Serie A dopo quasi un mese. La Dea potrebbe infatti tornare in campo in campionato il 16 gennaio, in una partita delicata come quella con l’Inter, a distanza di 26 giorni dall’ultima volta: il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) I rinvii di varie partite causa Covidportare l’unA causa dell’emergenza Covid, per le altre squadre e non per lei, l’non scenderà in campo né questa sera contro il Torino né domenica con l’Udinese; dato che entrambi i club sono stati fermati dalle rispettive ASL. Un bel problema per Gasperini che, come riportato da La Gazzetta dello Sport,inun. La Deainfattiin campo in campionato il 16 gennaio, in una partita delicata come quella con l’Inter, a distanza di 26 giorni dall’ultima volta: il ...

