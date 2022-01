Sampdoria - Cagliari 1 - 2 | i sardi in rimonta tornano alla vittoria

Advertising

Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Cagliari 1-2, rete di Pavoletti L. (CAG) - CB_Ignoranza : Il Cagliari non vinceva dal 17 ottobre, contro la Samp. Seconda vittoria in campionato, di nuovo contro la Sampdori… - deportes_sobre : ??FÚTBOL?? Serie A J.20 FINAL Sampdoria 1 (M.Gabbiadini) Cagliari 2 (A.Deiola,L.Pavoletti) - ACoccollone : @CagliariCalcio Se si giocasse sempre con la Sampdoria il Cagliari sarebbe in media scudetto -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Cagliari

Genova, 6 gennaio 2022 -si affrontano nella sfida delle 12:30 nel giorno dell'Epifania, valida per la 20giornata di Serie A . I blucerchiati illudono i propri tifosi con il gol di Gabbiadini , che apre ...Colpo salvezza del, che nell'anticipo di pranzo del 20esimo turno di Serie A (falcidiato dalle partite rinviate per Covid) batte in rimonta laa Genova. I sardi la spuntano 2 - 1 ed è la.seconda ...Successo per il Cagliari quest'oggi nella prima ed al momento unica partita di Serie A. La squadra di Mazzarri si impone per la seconda volta in campionato bissando quanto fatto ad inizio stagione con ...Ritorna alla vittoria il Cagliari che apre il 2022 con un prezioso successo ottenuto in rimonta tra le mura amiche della Sampdoria. La compagine di Mazzarri non si disunisce al gol di Gabbiadini (il s ...